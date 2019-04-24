Новая версия Google Chrome небезопасна для пользователей

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Новая сборка популярного браузера от Google помимо новой «ночной темы» принесла и ряд проблем для пользователей.

Google выпустила Chrome 74 – новую версию своего популярного браузера для пользователей операционных систем Windows, macOS, Linux, Chrome OS и Android. Из нововведений особо отмечается новая тёмная тема интерфейса браузера. Создатели отмечают, что исправили 39 проблем безопасности, которые присутствовали в старой версии браузера. В браузер внедрили новый механизм сохранения данных под названием Data Saver.

Однако независимые специалисты выражают опасение относительно новой версии браузера. Эксперт по криптографии Мэтью Грин, профессор Университета Джона Хопкинса заявляет, что новая версия браузера небезопасна для пользователей.

По словам Грина, большую опасность вызывают алгоритмы авторизации в браузере, которые претерпели значительные изменения. После обновления браузер просит разрешения на синхронизацию данных с другими сервисами компании (YouTube, Gmail, Google Фото и прочие). Если согласиться на синхронизацию, то компания начнет передавать данные истории просмотров, логины, пароли и платёжные данные пользователя.

Например, если пользователь авторизовался в YouTube на чужом компьютере и забыл при этом выйти из профиля, то следующий кто сядет за компьютер получит доступ не только к видео-хостингу, но и к почте, личным фотографиям и облачному хранилищу человека.

По словам представителей компании, единая авторизация сервисов призвана облегчить пользование сервисами компании. Человеку больше нет необходимости вводить пароль везде, а во избежание утечки данных разработчики рекомендуют включать режим инкогнито, после закрытия которого все введённые сведения будут удалены.

Позитивным нововведением служит запрет нелегальных загрузок, которые инициировали рекламные блоки. Также разработчики пресекли возможность открытия новых вкладок при закрытии страницы. Данным методом активно пользовались рекламные фермы и данный метод активно использовали для атаки на компьютеры в течении последних пары лет.