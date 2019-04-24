Huawei выпустит складной смартфон в июне, несмотря на провал Galaxy Fold

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Новинка Huawei Mate X появится на полках в июне этого года, стоимость телефона составит 2600 долларов. Похоже компанию не испугал провал складного Samsung Galaxy Fold.

Проблемы с дисплеем и позднее с запуском складного смартфона Samsung Galaxy Fold вполне могли бы испугать других производителей не анонсировать выход подобных гаджетов. Однако китайская компания Huawei всё же обещает выпустить свой складной Mate X летом этого года.

В связи с проблемами у Samsung в сети начали ходить слухи о том, что китайцы испугаются подобного провала и отложат выпуск нового телефона до осени. Но эти слухи в компании опровергли.

Если Huawei, как и обещает, в июне выпустит свою новинку, то компания может собрать «сливки» продаж, ведь пока не ясно сколько будет происходить исправление ошибок компанией Samsung.

Стоить складной смартфон будет 2600 долларов или около 167 тысяч рублей. Он сможет превращаться из 6,6-дюймового телефона в 8-дюймовый планшет. Также будет поддерживать 5G, а ёмкость батареи составит 4500 мАч. Будем ожидать выхода телефона и надеяться, что Huawei всё же выпустит складной смартфон в июне, несмотря на провал корейского аналога.