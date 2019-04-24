Twitter оспорил в суде штраф Роскомнадзора на сумму 3000 рублей

Сегодня, 18:35

Несмотря на многомиллионные прибыли владельцы микроблога считают каждую копейку.

Соцсеть обвинили в несоблюдении законодательства, требующего переноса информации о пользователях из РФ в Россию. Роскомнадзор взимает с Twitter штраф на сумму 3000 рублей за нежелание следовать нормативным актам. Ведомство подало иск в суд на микроблог с настоятельной рекомендацией наказать соцсеть. Служители Фемиды поддержали требование Роскомнадзора. Однако сотрудники Twitter оспорил в суде штраф ведомства. Как говорят в народе: «Жадность фраера погубит». Ведь для Twitter 3000 рублей – это сущие пустяки. Согласно финансовой отчётности, за четвёртый квартал 2018 года выручка компании составила 909 млн долларов США.

Представители микроблога обещают в ближайшее время исправить все нарушения. Роскомнадзор начал штрафовать виртуальные ресурсы за несоблюдение законов, согласно которым сведения о юзерах из РФ обязаны храниться в серверах на территории России. Ранее штраф на такую же сумму наложили на Facebook.

Роскомнадзор впервые таким образом поступает с Twitter. Перед тем как пойти на «жесткие» меры, ведомство предупреждает соцсети об ответственности за нарушения. В случае несоблюдения правил Роскомнадзор обещает не только материально наказывать штрафников, но и блокировать виртуальные ресурсы. Нарушителям ведомство даёт шесть месяцев для исправления ситуации. По истечении указанного срока принимаются административные меры по отношению к компаниям.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал Twitter и Facebook локализовать данные о россиянах в РФ до 17 января этого года. Глава ведомства Александр Жаров является сторонником ужесточения мер воздействия на нарушителей. Он предлагает штрафовать их в зависимости от оборота денежных средств. При этом Жаров предлагает привязать наказание к сумме прибыли компании, а не взимать «жалкие» 3000-5000 рублей.