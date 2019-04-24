Apple выпустит AirPods 3 в конце года

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Источники близкие к компании утверждают, что запланирован выпуск новой версии беспроводных наушников уже в этом году.

Несмотря на то, что в конце марта компания Apple выпустила в продажу AirPods второго поколения, назвать их полноценным новым продуктом было нельзя. Отличия от первой версии заключались лишь в возможности вызова голосового помощника Siri и функцией беспроводной зарядки чехла. Также устройство получило новый чип H1. По сети ходят упорные слухи, что компания представит новую версию наушников уже в конце года и похоже слухи подтверждаются.

Так, по словам издания Digitimes, Apple выпустит AirPods 3 в конце 2019 года. Из нововведений будет доступно активное шумоподавление, а также наконец то будут представлены наушники и чехол в черном цвете. Некоторые журналисты и вовсе утверждают, что аппарат получит влагозащиту.

Функцию активного шумоподавления тяжело внедрить в устройства столь малого размера, а сопутствующее увеличение энергопотребления вызывает ряд сложностей с размером аккумуляторов в наушниках.

Ранее это же издательство утверждало, что компания смогла решить все сложности в производстве собственной беспроводной зарядки AirPower, однако это оказалось не так и компания отменила выпуск данного продукта.

Издание OneLeaks утверждает, что новые беспроводные наушники компании появятся на рынке еще раньше – осенью 2019 года.