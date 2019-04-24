Проделки конкурентов? Huawei выдаст премию в размере 5000 евро за пропавший прототип смартфона

Сегодня, 18:20

Сотрудник китайской компании потерял первоначальный образец гаджета в Германии.

Организация Huawei растиражировала в печатных и электронных СМИ информацию о награде за возвращение прототипа смартфона. Производитель выдаст премию в размере 5000 евро за пропавший образец устройства серии Honor 20. Сотрудник Huawei говорит, что прототип смартфона исчез из его походной сумки во время путешествия по Германии. Образец пропал 22 апреля, и работник китайского производителя не может толком объяснить, как всё произошло. Не исключено, за случившимся стоят проделки конкурентов, ведь компании регулярно перенимают друг у друга передовые технологии и готовы нести большие затраты за получение информации о новейших разработках. Существует версия, что Huawei специально завысила сумму награды за возращения прототипа ради рекламы.

Выплатив 5000 евро можно приобрести несколько флагманских смартфонов производителя из Поднебесной. Компания не относит Honor 20 к передовым устройствам. Остаётся под вопросом, почему она хочет выдать столь крупную сумму за прототип. Основных предположений по этому поводу два: Huawei просто набивает цену новому гаджету, либо же действительно предлагает совершенно новый качественный продукт с расширенными техническими характеристиками. Узнать об этом можно будет только после официальной презентации и поступления устройства в продажу.