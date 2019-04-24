«Бесполезность зашкаливает!»: Пользователи ВК ополчились на руководство соцсети из-за акции «Щелчок Таноса»

Сегодня, 15:18

В честь выхода новой части киноэпопеи множество пользователей начали массово терять контроль над своими аккаунтами. Многие юзеры посчитали подобные ухищрения тратой драгоценного времени и ресурсов.

Поклонники киновселенной Marvel с нетерпением ждут выхода новой части супергеройского боевика «Мстители», а администрация портала «ВКонтакте» (ВК) решила использовать любовь фанатов ради привлечения интереса к своей соцсети. Суть новой акции под названием «Щелчок Таноса» заключался в том, что пользователи, согласившиеся принять в ней участие, рисковали заморозкой своих страниц на 15 минут, однако, лишь половина из них могла быть подвергнута таким манипуляциям. В фильме злодей благодаря могущественной перчатке одним щелчком пальцев уничтожил половину живых созданий во Вселенной, пытаясь добиться баланса во всём мире, что и воспроизвести в виртуальном варианте админы ВК. Однако, такая затея понравилась далеко не всем, ведь многие юзеры ополчились на руководство соцсети, заявив, что силы, потраченные на организацию данного «флешмоба» можно было потратить на улучшение её качества, страдающего от многих багов и недочётов.

Один из пользователей заявил: «Бесполезность зашкаливает», добавив, что ему было бы приятнее увидеть нормальную работу видеоплеера, а не зависание на каждой секунде подзагрузки. Юзер напомнил, что в 2019 году такие огрехи являются огромным стыдом для соцсети. Прочие пользователи добавили, что администраторы ВК бесцельно тратят время, а данная акция к тому же ещё и уменьшает прибыль социальной сети, ведь несколько сотен тысяч человек, на 15 минут отключённые от системы «ВКонтакте» обернутся немалыми убытками от просмотра рекламы, из-за чего эта идея является убогой изначально. Остаётся надеяться, что администрация ВК прислушается к советам своих клиентов и перестанет тратить время и ресурсы на столь ненужные действия.