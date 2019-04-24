Король селфи: Xiaomi запатентовала смартфон с тройной селфи-камерой

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Пока все производители гонятся за увеличением модулей основных камер китайский бренд Xiaomi создает свои стандарты качества.

Компания Xiaomi запатентовала права на новый смартфон с тройной селфи-камерой. Следуя современным тенденциям увеличения количества модулей камер, китайский IT-гигант все также не перестает удивлять пользователей. Пока все производители ставят 3-4 основных модуля, китайцы поступили так с фронтальной камерой, установив на нее 3 модуля.

Предполагается, что тройная-селфи камера будет прятаться под дисплеем, который сдвигаясь вниз будет открывать обзор для камер. Схожий механизм установлен на недавно вышедшей модели компании Mi Mix 3. Такое решение позволит сэкономить пространство делая экран практически безрамочным.

Характеристики камер не заявляются, но предполагается, что будут установлены основная селфи-камера высокого разрешения, широкоугольный модуль и ToF камера. Последний модуль наиболее интересен, так как предназначен для сканирования лица и помощи в создании его 3D модели.

Учитывая темпы выпуска Xiaomi можно ожидать, что смартфон появится на рынке в ближайший год. Точных дат представители компании пока что не называют, но уже ясно, что компания планирует позиционировать свой аппарат как Король селфи. Однако соперничество ему может составить недавно запатентованная новинка от LG. Смартфон компании также получит 3 фронтальных модуля, но расположенных в «чёлке», а не выдвижной части как у Xiaomi, что существенно повлияет на внешний вид смартфона.