Кэшбэк до 10%: «Яндекс» выпустил новую карту

Вчера, 23:04

Представители «Альфа-Банка» и сервиса «Яндекс» создали дебетовую карту «Яндекс.Плюс», которая возвращает до 10% потраченных денежных средств. Карту World Mastercard можно использовать для любых платежей и онлайн-покупок.

Сервис «Яндекс» выпустил новую карту «Яндекс.Плюс». Это уже не первое подобное нововведение от компании. На этот раз разработчики повысили кэшбэк за использования платежей в Яндекс.

Карта World Mastercard возвращает до 10 процентов средств, которые применяли на 15 сервисах «Яндекс». Агенты компании предлагают бесплатную подписку, если клиент будет использовать в течение месяца не менее 4999 рублей.

За оплату счетов в ресторанах, спортивных клубах, образовательных центрах пользователи карты получат кэшбэк до 5 процентов, который начисляется в рублях ежемесячно.

Оформить заказ на карту можно на сайте «Яндекса» или «Альфа банка», а получить в любом отделении банка или курьером.

Представители пресс-службы «Яндекс» сообщили, что за первые 12 месяцев обслуживания банковской карты платить не нужно, второй же год обойдется в 490 рублей.