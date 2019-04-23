Вчера, 23:03

Бюджетная консоль выйдет уже осенью в более компактном варианте и с «урезанной» мощностью.

Sony анонсировала выпуск PlayStation 4 Super Slim. Судя по всему, эта модель знаменует завершение жизненного цикла четвертой итерации базовой консоли, повторяя судьбу PS3.

Как и у «тройки», размер консоли станет меньше, а вместо 16 нанометрового техпроцесса, устройство оснастят процессором на 7 нм. Площадь кристалла должна составить 100 мм². Зато цена приятно удивит – стоимость новинки не превысит 15 тысяч рублей, что делает новинку идеальным подарком на Новый год и Рождество.

Эксперты считают, что PS4 Super Slim станет достойным конкурентом Xbox One S All Digital.