«123456» всё ещё лидер: Миллионы людей используют опасные пароли - эксперты

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Несмотря на очевидную небезопасность многие пользователи до сих пор используют для своих аккаунтов слишком простые пароли. Помимо элементарного набора цифр, специалисты также не рекомендуют использовать свои имена и названия любимых футбольных команд.

Исследование было проведено Национальным центром кибербезопасности Великобритании. По их данным, 23 миллиона человек во всём мире всё ещё используют набор цифр «123456». Опасный и очевидный для злоумышленников пароль до сих пор лидер. Помимо этого, в список самых популярных опасных паролей вошла также немного иная последовательность цифр «123456789». Почти 8 миллионов выбирают именно его.

Странно, но многие пользователи полагают, что такие опасные пароли, как «qwerty» и «password», которыми пользуются около 4 миллионов человек, уберегут х от взлома. Пятёрку лидеров занимает пароль из семи единиц «1111111». Видимо, всем известная таинственность вокруг числа «7» должна, по мнению граждан, не стать жертвами хакеров.

Эксперты предупредили, что использовать слова, которые можно легко угадать, также не стоит. Например, сюда относятся дата рождения, любимые исполнители или артисты, спортсмены, а также герои популярных литературных произведений и прочие известные личности.

По их словам, лучше всего в пароле использовать три слова, которые не будут связаны между собой. Подобные комбинации посторонним лицам будет угадать гораздо сложнее.