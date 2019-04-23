Samsung отменит старт продаж Galaxy Fold до устранения дефектов

Сегодня, 08:20

Как и предполагалось компания Samsung перенесла старт продаж складного Galaxy Fold на более позднее время для устранения дефектов экрана.

«Чтобы полностью оценить полученные отзывы и провести дальнейшие внутренние тесты, мы решили отложить запуск Galaxy Fold. Мы планируем сообщить дату релиза в ближайшие недели» - сообщили в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Ранее ряд смартфонов были разосланы журналистам для оценки качества, и получения реальных отзывов о применении. Инсайдеры один за одним сообщили о проблемах с экраном, возникших во время эксплуатации.

Компания Samsung планирует усилить защиту экрана и создать более подробную инструкцию по эксплуатации.

Напомним, что Samsung первая создала гибкие, складывающиеся смартфоны Galaxy Fold с тремя экранами, однако дело так и не дошло до официального выхода на рынок. Скоро планируется запуск продаж складного смартфона с гибким экраном от компании Huawei - смартфон-трансформер Mate X, который считается главным конкурентом Samsung и, по предварительным данным и сравнительным обзорам, является на порядок лучше своего конкурента.