Вчера, 22:45

Урегулирование споров с Qualcomm может означать подготовку к работе новых iPhone в сетях следующего поколения.

По мнению инсайдера Минг-Чи Куо, смартфоны Apple оснастят 5G-модемами не ранее следующего года. Доказательством этого является урегулирование долгого патентного спора, который возник между Apple и Qualcomm. Аналитики связывают это с тем, что производитель чипсетов занимает лидирующие позиции на рынке оборудования для 5G.

Помимо этого, Куо предположил, что Samsung в скором времени тоже начнет производство начинки для работы в сетях пятого поколения. Ввиду этого, Qualcomm является залогом успеха Apple в «гонке за 5G».

Напомним, что две компании заключили патентное соглашение сроком на шесть лет, что обеспечит продукцию Apple эксклюзивными компонентами от Qualcomm. Это позволит производителю смартфонов подготовиться к масштабному запуску новых сетей в США. Смартфоны Apple получат поддержку 5G уже в следующем году, но если американские операторы запустят сеть до этого срока, то калифорнийская компания может потерять долю на домашнем рынке.