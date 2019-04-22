Apple погружает в виртуальный мир: компания обеспечит стерео звук для дополнительной реальности

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Дополнительная реальность станет доступна пользователям смартфонов, начиная с iOS 11. Наушники Apple станут приложением для AR-гарнитуры. Дата выхода намечается на 2020 год.

Пока среднестатистический человек решает бытовые задачи, Apple работает над созданием новых наушников для AR-гарнитуры. Ожидается, что впервые новинка будет представлена на WWDC 2019 и компания обеспечит стерео звук для дополнительной реальности. Теперь AR-гарнитура с приложенными к ней наушниками станет доступна на всех устройствах, начиная от iOS 11.

Версии ARKit включает многопользовательскую поддержку, при которой с одним вариантом дополнительной реальности могут взаимодействовать несколько пользователей. Есть возможность отслеживать мир с приложениями, AR-гарнитура имеет свойство «запоминать» все объекты.

В некотором роде это умные очки, компания Apple дополнит технологию, которая погружает в виртуальный мир. Наушники должны помочь ещё глубже почувствовать дополнительную реальность. Правда, пока остаётся неясным, к каким конкретно техникам прибегнут разработчики. Известно, что Apple возьмёт в разработку контент AR, чтобы сделать стереогарнитуру максимально точно соответствующей качеству ARKit. Выход новинки намечен на 2020 год.

Чтобы более детально понять, что такое AR-гарнитура, стоит сказать о её функциях. Например, с помощью этой разработки есть возможность создавать приложения, которые помещают реальные элементы в виртуальные сцены: мебель, предметы быта и искусства, дома. Всё это отображается на экране смартфона, после чего приложение накладывает цифровую графику.

Эксперты отмечают, что дополнительная реальность может приносить пользу. Огромную роль AR-гарнитура играет в построении бизнеса и деловых отношений. Исследования показали, что контент с VR пользователями воспринимается лучше на 27% и на треть дольше используется. У покупателя появляется возможность посмотреть, как будет смотреться новая покупка в его квартире, при этом ему не обязательно покидать дом.

Также нельзя не сказать о том, что дополнительная реальность повышает эффективность обучения новых сотрудников, организации рабочего процесса, также у многих компаний появляется возможность перевода сотрудников на удалённую работу. Если говорить об обучении, то сократятся расходы на обучение и возрастёт уровень вовлечённости «новичков» в процесс. Что касается, организации рабочего процесса, то проведение совещаний и кооперативов больше не будет требовать личного присутствия.

Виртуальная и дополнительная реальности быстро развиваются, и Apple решила вовремя включиться в этот процесс, чтобы через нескольколет оказаться в «тренде» как первооткрыватель. Это поможет корпорации сохранить свои ведущие позиции на фоне активно развивающейся конкуренции. Разработка наушников для дополнительной реальности станет очередной визитной карточкой компании.