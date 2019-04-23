Пока Samsung спит: Huawei не будет переносить презентацию своего сгибаемого смартфона Mate X

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Китайская компания по производству гаджетов планирует этим летом «утереть нос» Samsung своей версией смартфона со сгибаемым дисплеем. В отличие от корейского флагмана, Huawei Mate X будет сгибаться экраном наружу.

Корпорация Huawei из КНР уверенно занимает лидирующие строчки на рынке смартфонов. Не успели в Samsung объявить о выходе первого в истории устройства с гибким дисплеем, как в Huawei поделились теми же планами. Samsung Galaxy Fold уже успел попасть в скандал на первых днях продаж. Многие пользователи пожаловались на различные поломки смартфона. Из-за этого прокатились слухи, что китайский Mate X будет представлен публике не в июне, а в сентябре. Однако инсайдеры удостоверились, что информация не соответствует действительности.

Huawei планирует воспользоваться неудачей своего южнокорейского оппонента и вырвать первую строчку в производстве гибких смартфонов. Как говорится, пока Samsung спит, Mate X попробует нанести решающий удар. В компании не видят смысла переносить презентацию своего сгибаемого смартфона, рассчитывая на отличную работу собственных специалистов. «Мы уверены, что у нашего смартфона проблем не будет», - рассказал представитель Huawei. Ранее стало известно, что Huawei Mate X планируют продавать за 2607 долларов США.