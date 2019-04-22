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Смартфон OnePlus 7 Pro получит сверхчеткий дисплей нового поколения

Сегодня, 16:15

Китайская новинка сможет конкурировать с iPhone XS Max благодаря дисплею с частотой в 90 Гц.

В преддверии старта продаж флагманской линейки смартфонов от OnePlus, руководство компании поделилось некоторым характеристики версии OnePlus 7 Pro. Ранее сообщалось, что модель получит поддержку сетей 5G, а его стоимость будет сравнима с Samsung Galaxy S10 и Apple iPhone XS.

По словам руководителя OnePlus Пита Лау, на разработку новых дисплеев было затрачено втрое больше средств. Такой бюджет обусловлен переходом на частоту в 90 Гц – вместо 60 Гц, являющихся стандартом. Этот параметр эквивалентен частоте обновления кадров, что обеспечит плавное и четкое изображение. Ранее результаты увеличения частоты были показаны в iPad Pro с частотой обновления экрана в 120 Гц - изображение было четким, а время отклика сенсора сократилось до 8 миллисекунд. Обратной стороной такого решения стал чрезмерный расход батареи. По мнению инсайдеров, в OnePlus частота обновления будет меняться.

Помимо нового дисплея, «новшеством» стала цена - по словам руководителя OnePlus, новый флагман будет самым дорогим телефоном в истории бренда. Аналитики считают подобный шаг рискованным, так как продукция OnePlus рассматривается как доступная альтернатива лидерам рынка. Смартфон OnePlus 7 Pro получит сверхчеткий дисплей нового поколения, но остальные параметры не выделяют его на фоне конкурентов. Если маркетологи не смогут обосновать преимущества своих дисплеев, перспективы нового китайского смартфона могут оказаться туманными.

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