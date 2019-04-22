Huawei «уничтожит» США? Борьба за лидерство 5G в разгаре - аналитики

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Huawei демонстрирует высокие показатели и становится настоящей угрозой для конкурентов, в особенности для США. Америка всеми силами пытается выйти победителем в гонке 5G, но у неё нет никакой стратегии развития, что может обернуться полным провалом.

Китайская компания набирает обороты. В начале года глава Huawei заявил, что за 5 лет намерен увеличить свою прибыль в 2,5 раза, чтобы она достигла показателя в 250 миллиардов долларов в год. Медленно, но верно, гигант идёт к своей цели. На днях компания опубликовала финансовый отчёт за первые 3 месяца 2019 года, где можно увидеть, что Huawei уже заработала 26,8 млрд долларов, что на 39% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Примечательно, что ранее корпорация никогда не публиковала отчёт и сообщала данные о прибыли только через полгода или год. Однако эксперты полагают, что в этом есть смысл. Таким образом, Huawei даёт понять своим конкурентам, что не собирается сдаваться и постепенно пробивается в лидеры. Особенно такое положение дел не устраивает США. Известно, что сейчас в самом разгаре борьба за лидерство 5G. Каждая страна пытается приложить максимум усилий, чтобы стать первой.

Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Америка должна быть лидером в этой гонке. Она всячески пытается помешать конкурентам, настраивая другие страны против Китая. Известно, что ранее США заявляли, что Huawei будет использовать 5G для слежки. Компания опровергла эту информацию, и пока что ещё ни одно государство не пошло на поводу у Америки, чтобы заблокировать доступ компании к 5G.

Несмотря на политическое давление компания демонстрирует высокие показатели. Аналитики полагают, что, если тенденция роста продолжится, то есть вероятность, что Huawei действительно «уничтожит» США, а точнее, их ведущих гигантов в сфере IT, среди которых лидирующее место занимает Apple.