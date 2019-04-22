Цена Samsung Galaxy Fold в России рухнула еще до официальных продаж

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После провальной рекламной кампании Samsung делает все возможное, чтобы смартфоны продавались.

Репутация, еще не вышедшего в продажу, первого складного смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Fold, была растоптана инсайдерами из-за ненадлежащего качества гаджета.

Громкий инцидент с одним из обзорщиков, который взял на пробу новый Samsung обернулся большими проблемами для запуска в продажи девайса. Блогер опубликовал фото сломанного экрана Galaxy Fold на второй день использования, чем вызвал небывалый резонанс общественности и шквал критики в адрес компании Samsung.

Южнокорейская компания не могла просто закрыть глаза на происходящее, поскольку СМИ во всем мире подхватили волну хэйта и распространили новость. Далее стали всплывать другие дефекты смартфона, также связанные с экраном.

Samsung решили отменить запуск продаж гибкого смартфона в Китае – об этом сообщил Financial Times. Старт продаж планировался на этой неделе.

Напомним, что продажи в России планировались на 26 апреля, но уже неизвестно, реализуется данный план или также провалится. Известно, что цена девайса начиналась от 180 тысяч рублей.

Недавно появилась информация, что российское отделение Samsung обзванивает клиентов, которые сделали предзаказ в марте на Galaxy S10, и предлагает им Galaxy Fold за 150 тысяч рублей.

Предполагается, что цена на Samsung Galaxy Fold рухнула в России на 30 тысяч рублей еще до старта продаж именно из-за разрушенной репутации данного смартфона. Однако, эксперты уверены, что южнокорейская компания обязательно исправит ситуацию с качеством и, возможно, для этого ей придется приостановить запуск официальных продаж и в России.