Раскрыты характеристики Sony Playstation 5: консоль получит твердотельный накопитель

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Переход на SSD позволит в 15 раз ускорить загрузку контента.

Уже в начале следующего года состоится премьера пятой генерации игровой приставки от Sony. Как стало известно, при разработке новой консоли решили отказаться от стандартного жесткого диска, заменив его твердотельным накопителем.

Это новшество позволит сократить время загрузки игр. Инсайдеры сообщают, что тестовая сборка Playstation 5 потратила на загрузку игры Spider Man всего одну секунду, а на Playstation 4 Pro эта процедура занимала 15 секунд. Кроме того, применение SDD ускорит прорисовку текстур, что снизит задержки при отображении игровых объектов.

Помимо преимуществ в играх, отказ от жесткого диска позволит сэкономить место в корпусе, отказавшись от вентилятора охлаждения HDD. Благодаря этому новая Playstation будет работать тише.

Напомним, ранее сообщалось, что новая консоль будет поддерживать обратную совместимость с Playstation 4. В основе приставки лежит 8-ядерный процессор AMD Ryzen третьего поколения и графический ускоритель ATI Radeon. Инсайдерами были раскрыты почти все основные характеристики Sony Playstation 5. Напомним, сегодня подтвердили предположения о том, что консоль получит твердотельный накопитель. В то же время, основной интригой остается название – по предварительным данным, Sony планирует отказаться от числовых обозначений в своих приставках.