Будь как все: Microsoft представит инструменты для лучшего восприятия VR для пользователей со слабым зрением

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Сенсорные нарушения больше не проблема, говорят в компании, ведь в мае в Шотландии бедютирует инклюзивная наноразработка.

В мае лаборатории Microsoft в Редмонде и Великобритании представят на конференции ACM CHI по человеческому фактору в вычислительных системах вместе со своими университетскими сотрудниками ряд инструментов, функций и технологий, которые были разработаны для того, чтобы сделать VR более инклюзивным, поддерживая людей с сенсорными нарушениями. По данным Всемирной организации здравоохранения, 217 миллионов человек во всем мире страдают от «нарушения зрения, которое невозможно полностью исправить с помощью очков».

Чтобы сделать VR более доступным для этого круга пользователей, исследователи разработали инструментарий под названием SeeingVR, который состоит из 14 инструментов для наиболее популярной платформы разработки Unity VR, которая дает людям возможность уникально настраивать цифровую сцену, например, увеличивая, осветляя или насыщая ее. В дополнение к улучшению доступности виртуальной реальности для людей со слабым зрением Microsoft работает над технологией, которая даст опыт виртуальной реальности, а также поможет сосредоточится на технологии пространственного звука. Ход этой работы также будет представлен на CHI 2019. Конференция ACI CHI по человеческому фактору в вычислительных системах 2019 года будет проходить в Глазго, Шотландия, с 4 по 9 мая. Кроме этого, технологии не стоят на месте и новинка под названием «Anora» также делает жизнь слабовидящих и слепых более удобной, помогает двигаться без посторонней помощи или белой трости.

Перчатка оснащена ультразвуковыми датчиками, которые исследуют окружающую среду: она обеспечивает вибротактильную обратную связь о положении ближайших препятствий в радиусе действия и позволяет пользователям узнать с помощью вибрирующего мотора и голосового приложения.

Таким образом, компания Microsoft представит инструменты для лучшего восприятия VR для пользователей со слабым зрением. Слоган: «Будь как все», поддерживают и другие инженеры, например создатели «умной» перчатки«Anora», которые помогают людям со слабым зрением и слепым.