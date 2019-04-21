Xiaomi представит двусторонний телевизор? Интересная новинка может удивить всех - инсайдеры

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23 апреля компания может сделать анонс новой очень тонкой 32-дюймовой моделью c экраном Full HD, который будет располагаться сразу с двух стороно.

Несколько дней назад глава компании Лей Цзунь сообщил, что в скором времени Xiaomi представит очередную новинку. На его запись отреагировал один из менеджеров китайской корпорации и отметил, что выпуск устройства можно ждать 23 апреля. Компания выпустила тизер, на котором указано «двустороннее искусство» без каких-либо пояснений.

На китайских форумах мгновенно принялись обсуждать двусторонний телевизор. Инсайдеры сообщили, что это действительно интересная и амбициозная новинка, которая может удивить всех. Эксперты предположили, что модель придёт на смену Mi TV 4A, которая в настоящий момент временно снята с продажи в Китае. Данный телевизор обладает экраном, разрешение которого достигает 1366х768 пикселей, четырехъядерным CPU частотой 1,5 ГГц. Оперативная память составляет 1 ГБ, а поддержка флеш-накопителя достигает 4 ГБ.

При этом специалисты уверены, что новинка будет куда лучше предыдущего устройства, а потому следует ожидать минимум Full HD экран. Кроме того, они считают, что компания активно задействует заднюю панель. Эксперты отметили, что решение разработать двусторонний телевизор довольно рискованное, ведь у него будет весьма функционал. Многие пользователи размещают телевизоры в своих квартирах и, как правило, располагают их задней панелью к стене. Тем не менее, такая модель отлично подойдёт для квартиры студии или жилого помещения, где совмещены несколько комнат, чтобы смотреть TV можно было из разных точек.