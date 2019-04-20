В Сеть «слили» полную комплектацию Moto Z4 и Moto Z4 Play с поддержкой 5G

Сегодня, 20:41

Согласно GSM Arena, утечки по очереди показывали гаджеты, но оказалось, что это два смартфона.

Новая утечка утверждает, что Motorola Moto Z4 будет комплектоваться чипом среднего класса Snapdragon 675, который ожидается в Moto Z4 Play, согласно GSM Arena. Это могло бы опровергнуть появившийся в ноябре прошлого года слух о том, что Moto Z4 - или «Motorola Odin», кодовое имя, которое может или не может относиться к следующему флагманскому устройству Moto - будет содержать Snapdragon 8150 (теперь известный как Snapdragon 855), чип высшего уровня, который дебютировал в Samsung Galaxy S10. Теперь возможно, что утечка связана с Moto Z4 Play, особенно с учетом того, что в более раннем отчете GSM Arena отмечалось, что он будет поставляться с менее производительным Snapdragon 675 - который соответствует типичной для более дешевой роли версии Play версии.

Единственный недостаток в этой теории заключается в том, чтонНовая утечка касается телефона с 6,4-дюймовым экраном, а у Moto Z4 Play ранее сообщалось, что он имеет 6,22-дюймовый экран. Это было бы немного странно для значения основной строки Moto Z. Предыдущий Moto Z3, возможно, не был ужасно впечатляющим устройством, но его устаревший, но все же мощный флагманский чип Snapdragon 835 сделал телефон выгодным по средней цене.

Если Moto Z4 поставляется с процессором среднего уровня, он не будет иметь особой ценности. Что еще более важно неизвестно обладает ли Snapdragon 675 производительностью 5G. Moto Z3 обладает актуальностью благодаря спортивному Moto Mod 5G, который позволяет ему подключаться к сети 5G Verizon (все еще очень ограниченной, как оказалось), и, вероятно, в моде есть дополнительная вычислительная мощность, чтобы объединить пакет телефона до скорости, позволяющей использовать его. Вопрос в том, может ли Snapdragon 675 идти в ногу с Snapdragon 835 в Moto Z3 при тестировании Сети? Даже собственные цифры Qualcomm показывают, что максимальная скорость загрузки LTE (600 Мбит / с) у первого ниже, чем у последнего (1 Гбит / с).

Утечка также сообщает, что и Moto Z4, и Moto Z4 Play будут комплектоваться задними камерами 48MP, причем первая будет оснащена 25-мегапиксельной камерой для селфи (ни слова о фронтальной камере Moto Z4 Play нет). Это было бы большим прыжком с 12-мегапиксельной задней «стрельбы» на Moto Z3.

Таким образом, в Сеть «слили» полную комплектацию Moto Z4 и Moto Z4 Play с поддержкой 5G, но неизвестно до конца речь идёт об одной модели или же о двух.