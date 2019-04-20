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Lofans стоит менее 2 тыс. рублей и имеет отличительные функции, говорят аналитики.

Компания Xiaomi выпустила в Поднебесной паровой беспроводной утюг Lofans. Стоит новинка около 30 долларов, или же менее 2 тысяч рублей. Известно, что комплектацией предусмотрено наличие регулируемой передачи, подставки для беспроводной зарядки и переключателем беспроводного использования. На сегодня рынок предлагает множество хороших моделей паровых утюгов, даже по выгодным ценам, но новинка Xiaomi рискует стать эпичной. Так предвидят аналитики, которые говорят: «Xiaomi выпустила беспроводной паровой утюг «убийцу» Philips GC 2088».

Если говорить об их особенностях, то характеристики Philips GC 2088 впечатляют. Его мощность 2.4 кВт, при этом паровой удар 150 г/мин, а вот постоянная подача пара 35г/мин. Керамическая подошва позволяет хорошо скользить по любому типу одежды. Потребление утюга составляет 2000 Вт. В нём присутствуют несколько режимов работы: высокоскоростной, низкоскоростной и сухой режим. Эти особенности помогают человеку лучше погладить любое текстильное изделие, при выборе самой лучшей температуры. Резервуар для воды (объём 280 мл) рассчитан на один «сеанс глажки». Компания Xiaomi добавила отдельную подставку для зарядки, которую можно отсоединить при разблокировке. Lofans позиционируют как «неубываемый» утюг, ведь он покрыт алюминиевой рамой и «керамической глазурью», что позволяет нагреваться до 200°C.

«Фишкой» утюга стала особенность убивать бактерии и клещей на одежде, что не маловажно для женщин в домашнем хозяйстве и семьях с детьми. Таким образом, вполне возможно, что Xiaomi выпустила беспроводной паровой утюг «убийцу» Philips GC 2088, ведь именно этот девайс стал лучшим утюгом 2018 года.