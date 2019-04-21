Цена/качество: Блогеры назвали самый крутой новый смартфон от Samsung

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Битву титанов провели между линейками Galaxy A60, Galaxy A50 и Galaxy M30.

За последние несколько месяцев компания Samsung выпустила огромное количество смартфонов среднего класса под сериями Galaxy A и M. Новых устройств так много, что невозможно запомнить все их характеристики, и даже трудно понять, какое из них лучше друг друга. Блогеры назвали самый крутой новый смартфон от Samsung их линейки A60, M30 и A50.

Если говорить о дизайне, то Samsung Galaxy A60 - первый телефон Samsung серии A, оснащенный перфорированным дисплеем, анонсированным в 2019 году. И только благодаря своему перфорированному дисплею он выглядит более футуристичным и привлекательным, чем его противники в этом сравнении. Благодаря встроенной камере, рамки очень узкие, и нет надобности в выемке. Кроме того, этот дисплей делает телефон более компактным, чем телефоны с аналогичным размером дисплея. Во-вторых, Samsung Galaxy A50 имеет чистую заднюю панель благодаря встроенному в дисплей считывателю отпечатков пальцев. Но у него классическая водяная выемка, поэтому на передней панели нет ничего особенного, хотя его рамки очень минимальны.

Дисплеи гаджетов также оценили. Несмотря на непревзойденную камеру, блогеры исключили Samsung Galaxy A60 из этого сравнения, поскольку он имеет классическую панель IPS среднего класса. Это не плохо, но он никогда не будет на том же уровне, что и замечательный дисплей Super AMOLED Samsung Galaxy A50, который также включает в себя сканер отпечатков пальцев. Он поставляется с более глубоким черным, яркими цветами и немного большей диагональю, чем Galaxy A60. Сразу после этого появляется Galaxy M30, который поставляется с 6,4-дюймовой панелью AMOLED, так что он почти так же хорош, как Galaxy A50.

Спецификации и программное обеспечение. Samsung Galaxy A60 - это телефон, который в основном ориентирован на производительность, и причина проста: он оснащен более мощным SoC, он имеет Snapdragon 675, который представляет собой один из самых впечатляющих чипсетов среднего уровня от Qualcomm. Если исключить Snapdragon 800 серии, состоящей из процессоров флагманского класса, только Snapdragon 710, 712 и 730 можно считать на том же уровне лучше, чем Snapdragon 675. Если исключить Samsung Galaxy A60, лучшим, безусловно, является Samsung Galaxy A50 с чипсетом Exynos 9610, в то время как Galaxy M30 является менее впечатляющим, поскольку он имеет более дешевый чипсет Exynos 7904 и все еще основан на Android Oreo.

Камера. Samsung Galaxy A60 не только обладает лучшими характеристиками, но и оснащен лучшими камерами как спереди, так и сзади. На задней стороне заметно тройную настройку камеры с яркой диафрагмой f / 1.7, основным датчиком 32 МП, сверхширокоугольным объективом и датчиком глубины.

«Вы получаете аналогичную настройку на других телефонах, но с более низким разрешением и менее яркой фокусной апертурой. Второе место занимает Samsung Galaxy A50, который все еще выше среднего по качеству фотографий», - говорят блогеры.

Аккумулятор. Наконец, отдел, для которого Samsung Galaxy M30 можно считать лучше: время автономной работы. Благодаря своей огромной батарее емкостью 5000 мАч он может работать более двух дней без подзарядки и даже имеет технологию быстрой зарядки. Сразу после этого вышел Galaxy A50 с емкостью 4000 мАч.

Цена. Начальная цена Samsung Galaxy A60 составляет 303 доллара, Samsung Galaxy M30 - 281 доллар, а Samsung Galaxy A50 - 393 доллара. Если учесть все описанные спецификации, то в состязании цена/качество побеждает Galaxy A60.

«Несмотря на более высокую цену, лучший дисплей и считыватель отпечатков пальцев в Galaxy A50, я считаю Galaxy A60 лучшим устройством из-за его более мощного чипсета и более высоких возможностей камеры», - говорит блогер.