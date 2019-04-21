Microsoft прекращает поддержку Windows 8

Сегодня, 04:07

В своем официальном блоге компания неожиданно для всех изменила срок окончания поддержки своей ОС.

Пользователями сети был замечен факт изменения записи в официальном блоке Microsoft - Windows Blogs. Так в прошлогоднюю запись, в которой сообщалось о прекращении поддержки Windows 8 с 1 июля 2023 года, были внесены коррективы. Теперь там значится новая дата: 1 июня 2019 года и именно в этот день компания полностью прекращает поддержку ОС. Это означает отсутствие обновлений и новых приложений в официальном магазине Microsoft Store.

При этом компания указывает, что будет поддерживать устройства на базе ОС Windows 8.1 до указанной ранее даты.

Операционная система Windows 8 вышла в 2012 году и не пользовалась особой популярность у пользователей, отмечавших ее неудобство и постоянные баги. Последующая версия 8.1 исправила основные ошибки предшественницы и вернула кнопку «Пуск», отсутствие которой в 8-й версии вызвало народный гнев.

На 2019 год по неофициальным данным восьмеркой пользуются около 1% пользователей мира.