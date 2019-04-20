Маразм крепчал: LG запатентовала смартфон с тремя селфи-камерами

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Изменили только камеру. Дизайн смартфона с тремя селфи-камерами напоминает LG V50.

Очередной патент намерена получить компания LG. На этот раз корпорация запатентовала смартфон с тремя селфи-камерами в кластере надрезов. В основном в патенте были представлены эскизы нового устройства: на рисунке и диаграммах можно видеть устройство со всех сторон, у него действительно есть три фронтальные и три основные камеры.

Правда, здесь не описаны функции разработки, что заставляет сделать некоторые предположения по этому поводу: возможно, что одна камера обладает стандартным объективом, вторая наделена сверхшироким, а третья может вообще быть датчиком ToF. Впрочем, последовательность возможна любая.

Стоит немного сказать и о дизайне смартфона. Если учитывать все внешние факторы, то новая модель может стать последователем выпущенного пару месяцев назад LG V50. По крайней мере задняя часть устройства очень сильно напоминает именно эту модель. Также внимательный пользователь отметит отдельные клавиши регулировки громкости и выделенную клавишу Google Assistant, слот для SIM и microSD. Всё в действительности напоминает данную модель.

Видя такой ход LG, можно сказать только «маразм крепчал», он связан с огромной конкуренцией на рынке. Всё-таки LG являлась до недавних пор одной из крупнейших производителей, но разработки конкурентов могут оставить её далеко позади себя. Да и славится компания в основном бытовой техникой, а телефоны у LG покупают не так хорошо, как, например, у Samsung, Apple и Xiaomi.

Можно для примера рассмотреть одну из последних моделей мобильных устройств данной компании: LMQ610NM. Среди его характеристик стоит отметить такие как 5,5-дюймовый экран, защищенность смартфона от физических воздействий, а также 13-МП камеру и мультифункциональный сканер отпечатка пальца. Это, как можно отметить, неплохие показатели, но ниже среднего.

На основе этого можно сделать вывод: южнокорейская компания стремится шагнуть вперёд конкурентов и продвинуть свои смарфтоны. Стоит предположить, что патент поможет разработчикам на какое-то время оказаться в центре внимания.