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Как иск сингапурского поставщика дисплеев Hi-P Electronics сделал проект «смартфон с двух сторон» убыточным?

Проект YotaPhone изначально был запущен в России. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ещё в 2010 году на встрече с Дмитрием Медведевым заявил, что России необходимо разработать собственный конкурентоспособный смартфон. Идея была реализована уже в 2013 году, когда устройство поступило в продажу не только в России, но и в мире.

В 2014 году была выпущена новая версия YotaPhone 2. Его экраны был больше – 5 и 4,7 дюймов против 4,3 дюйма, процессор уже использовался четырёхъядерный вместо двух, а также в полтора раза больше ёмкость работы аккумулятора – 2550 мАч. Обе версии смартфона использовали на втором экране электронные чернила, которые практически не «съедали» батарею. В 2017 году был представлен YotaPhone 3: 5,5-дюймовый основной AMOLED-дисплей, второй экран – 5,2 дюйма. Ёмкость аккумулятора 3300 мАч, поддерка 2-х сим-карт, увеличенные объёмы памяти.

Критики оставляли положительные отзывы о гаджете. Однако инновационный российский проект оказался не таким успешным, как ожидалось. В 2018 году российская компания «Ростех» продала свою долю акций в размере 25,1% китайскому консорциуму Triniy World Management, а на днях глава YotaPhone стал банкротом.

Оказалось, что судебное разбирательство с Hi-P Electronics длилось с 2015 года. Перед выходом YotaPhone на американский рынок компания предъявила претензии производителю дисплеев о срыве поставок. В ответ сингапурцы подали иск в $126 млн за то, что YotaPhone не соблюдает условия о минимальных заказах. Спустя два года после череды взаимных исков было заключено мировое соглашение. Однако, по словам сингапурского поставщика, Yota Devices их не выполнили. По соглашению Hi-P Electronics должны были получить $17 млн. Однако, как утверждают сингапурцы, YotaPhone не выплатила им ещё $1 млн, этот долг стал суммой последнего иска. Верховный суд Каймановых островов, где зарегистрирован один из офшоров Yota Devices, уже вынес решение о признании YotaPhone банкротом. У кредиторов есть 21 день, чтобы заявить свои требования.