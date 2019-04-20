Опережая время: Samsung слишком поторопилась с выпуском Fold

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Нашумевшая новинка компании Samsung продолжает притягивать к себе взгляды. Galaxy Fold – смартфон с гнущимся экраном инновационный и неоднозначный проект.

Пользователи не могут прийти к единому мнению о флагмане. Одни считают, что развитие технологий позволяло создать данное устройство еще давно, другие называют девайс «недоделанным». Третьи же говорят обратное – хоть технологии и позволяют дать концепту гнущегося экрана реальную жизнь, но реальный мир оказался к этому не готов.

Технологии, использованные при создании смартфона «сырые». Корпорация сделал ставку на новаторство, но, по мнению пользователей, Samsung слишком поторопилась с выпуском Folda. И речь идет не о днях и даже не о месяцах. Фактически у компании получилось два смартфона соединенных вместе тонким гнущимся экраном, который, кстати, очень похож на защитную фабричную пленку. В сети много отзывов о том, как обладатели пытались ее снять, разумеется безуспешно.

Многие модели были сданы по гарантии, так как на месте сгиба появлялись трещины уже после дня использования. Пользователь Twitter @bheater написал об этом так: «Смартфон действительно представляет собой будущее, но разве мы сейчас живем в будущем?»

Самсунг хотела создать устройство, опережающее свое время. Что у нее получилось на самом деле будет известно после множества дней и месяцев использования флагмана.