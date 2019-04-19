Пнули конкурентов: В Сети показали видео с флагманом Meizu 16s

Вчера, 23:50

Минутный ролик рекламирует быстродействие китайского смартфона и его дизайн, хотя запись демонстрируется в ускоренном темпе.

Передовой гаджет Meizu 16s появится на официальной презентации 23 апреля. Однако уже сейчас в Сети показали видео с флагманом. Аппарат оснащён процессором Snapdragon 855, оболочкой Flyme 7.3, дисплеем размером 6,2 дюйма, питающей батареей на 3600 мАч, сдвоенной камерой на 40 и 20 МП. Именно она и стала камнем раздора между компаниями Meizu и Xiaomi. Дело в том, что последняя добавляет в смартфон Mi 9 ещё одну камеру вместо OIS – оптической стабилизации изображения для качественного видеоряда. Создатели же флагмана Meizu 16s ограничились сдвоенным датчиком. Недавно в китайской социальной сети появился скандальный пост руководителя организации Meizu. Он пишет, что OIS гораздо лучше мультикамер. Пользователям Сети стало понятно, в чей огород бросил камень менеджер.

Управленец Meizu прицельно ударил по репутации Mi 9. Выходит сотрудники этой компании больно пнули ногой конкурентов. Этими словами руководитель Meizu сделал неофициальную рекламу своему флагману, мол он лучше смартфонов компании-соперника. В базе TENAA – китайской организации, без разрешения которой на прилавках магазинов не выкладывают ни один гаджет, появилась дополнительная информация о Meizu 16s. Флагман функционирует на ОС Android 9 Pie и его оснастят оптической защитой от тряски. Стоимость Meizu 16s составит 500 долларов США.