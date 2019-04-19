Оказался не как все: Флагман Huawei P30 Pro протестировали в экстремальных условиях

Сегодня, 22:30

Испытание на гибкость, прочность, скручивание и прочие механические «увечья» смартфон выдержал лучше, чем его предшественники.

Huawei P30 Pro стал одним из самых ожидаемых и обсуждаемых новинок этого года. Блогер JerryRigEverything решил лично проверить, чего стоит флагман в экстремальных условиях. Юзеры отмечают, что так этот человек тестировал Huawei P30 Pro, разработчики вряд ли бы протестировали.

Устройство подвергли стандартным «пыткам». Устойчивость стекла никого не удивила, от других моделей практически не отличается. Сканер работает также хорошо, как и при гладком экране, царапины ни на что не влияют.

Испытание огнем Huawei P30 Pro не прошел, но его не прошел ни один гаджет с AMOLED, так что результат ожидаем, хотя эксперты отмечают, что подобный дисплей может «ожить» после нагревания.

Зато в тесте на прочность Huawei P30 Pro оказался не как все. Он хорошо себя показал при сгибании, что указывает на хороший запас прочности. Очевидно, компания учла слабые места предшественника и расколоть стекло так просто как у P20 Pro уже не получится.