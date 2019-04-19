Исчезновение лайков в Instagram может спасти психику миллионов подростков: Учёные

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Теперь люди смогут запросто отличить фейковые странички и накрученные лайки от реальных пользователей.

18 апреля видеоблогер в YouTube Джейн Манчун Вонг рассказала в своем Twitter о нововведениях в интерфейс Instagram, которые могут оставить пользователей без лайков. Создавая пост, девушка подкрепила его скриншотами из Instagram и добавила подпись, в которой говорилось проверке скрытия лайков для подсчета реальной аудитории.

Как было указано в приложении: «Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты». По мнению подписчиков Вонг, это отличная идея. Они сразу же отреагировали, высказав свое личное мнение в данной ситуации. Кто-то считает, что отмена лайков поспособствует развитию бизнеса в Instagram, а также поможет начинающим художникам продвинуть своё творчество.

В 2017 году учёные проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что проблемы в социальных сетях разрушают ментальное состояние людей, в особенности молодого поколения. Следовательно, исчезновение лайков в Instagram может спасти психику миллионов подростков. Такие факторы, как лайки и популярность в сетях, лишают людей живого общения, а некоторые ситуация способны угнетать пользователей, формируя их низкую самооценку.