Xiaomi не станет выпускать гнущиеся смартфоны после оглушительного провала Samsung - эксперт

Сегодня, 19:05

Компания с менее внушительным капиталом не сможет позволить себе ремонт миллионов устройств и замену дорогостоящих экранов. Печальный опыт южнокорейских экспертов должен оттолкнуть китайцев от повторения их ошибок, считают специалисты.

Совсем недавно в руки техноблогеров по всему миру попал вожделенный сгибающийся смартфон Samsung Galaxy Fold. После короткой волны положительных отзывов о новинке Сеть буквально захлестнуло новостями о том, что сгибающиеся дисплеи Samsung выходят из строя всего через пару дней активного использования. Когда проблема с поломками экрана Galaxy Fold приобрела действительно массовый характер, эксперты поспешили предположить, что Xiaomi вообще не станет выпускать гнущиеся смартфоны после столь оглушительного провала Samsung. Специалисты подчеркнули, что устройство сгибаемого смартфона Galaxy Fold изначально является очень проблематичным, так как тонкоплёночный транзистор, располагаемый под экраном девайса, предрасположен к повреждениям при повторных циклах сгибания и разгибания смартфона. Представители Samsung сразу же отреагировали на массу негативных отзывов, заявив, что якобы подобные дефекты будут появляться лишь в первых опытных партиях этого устройства и в дальнейшем о таких проблемах можно будет забыть.

Однако, многомиллиардная корпорация из Южной Кореи может позволить себе ошибаться в таких вещах, а для Xiaomi подобный коллапс может привести к серьёзным экономическим проблемам, а может даже и к полному банкротству. Несмотря на завышенные ожидания пользователей, которые с нетерпением ждут выхода «убийцы» Galaxy Fold в лице Mi Fold, Xiaomi вряд ли станет рисковать своей прибылью и связываться с производством столь проблемных технологий. К тому же дисплей в Mi Fold сгибается сразу в двух местах, что удваивает шансы на появление дефектов. Тем не менее, новинка Xiaomi уже сейчас выглядит гораздо привлекательнее своего именитого конкурента. В Mi Fold отсутствует огромный вырез в дисплее из-за характерного расположения камер, а цена на китайский смартфон, согласно свежим утечкам, должна быть вдвое ниже, чем стоимость провального флагмана Samsung.