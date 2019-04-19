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Интернет-магазин «Связной» продавал iPhone 8 всего за 6 тысяч рублей. Такая цена появилась из-за технической неполадки.

«Связной» обрушил цену на iPhone 8 из-за технических неполадок при обновлении ПО. В течении 15 минут покупатели могли совершить выгодные для себя покупки. К примеру, iPhone 8 на 64 Гб можно было приобрести за 5,99 тыс. рублей, а цена на некоторые модели, находящиеся в разделе «архив», стоили по 49 рублей.

Во время инцидента было сделано 854 заказа. По заявлению представителей «Связного», покупателям будут проданы телефоны по цене, которая была указана при совершении заказа. Отсутствующие модели, снятые с производства, компания заменит существующими аналогами.

Данный инцидент не стал первым, ранее сообщалось, что у компании уже бывали подобные случаи.