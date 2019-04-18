Цена обследований снизится? На 3D-принтере впервые распечатали стекло для медицинского оборудования

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Научно-технический прогресс движется вперёд семимильными шагами, а ощутят ли простые люди преимущества этого процесса остаётся под вопросом.

Западные СМИ сообщили, что на 3D-принтере впервые распечатали дешёвое халькогенидное стекло – некристаллическое вещество, используемое для изготовления оптических компонентов. Применять его собираются при производстве медицинского оборудования, сенсоров и в сотовой связи. Халькогенидное стекло размягчается при относительно небольшой температуре. Благодаря своим особенностям оно получит применение в медицине. Однако хочется задать вопрос врачам: «цена обследований снизится или останется по-прежнему высокой». Обычно уменьшение затрат на производство влечёт за собой падение стоимости товара, но так происходит далеко не всегда. В наше время медицина стоит дорого, особенно проведение различных обследований.

По идее, если в оборудовании станут применять более дешёвые компоненты, то должна снизиться и оплата за его использование, а как будет на самом деле покажет время. В настоящий момент специалисты работают над улучшением конструкции 3D-принтера, чтобы он мог печатать сложные детали с халькогенидным стеклом за короткий срок.

Эту технологию уже сейчас называют путём к новой эре проектирования материалов для производства инфракрасных оптических компонентов при низких затратах. Хочется верить 3D-принтеры приведут не только к сокращению штата сотрудников на предприятиях, а и к снижению цен на медицинские обследования, но реальность заставляет сильно сомневаться, что такое возможно при капиталистической системе.