Samsung против Huawei: Galaxy S10 получит режим ночной съёмки для конкуренции Pixel 3

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Вместе с апрельским обновлением безопасности для Android, компания порадует пользователей приложением для снимков при плохом освещении.

В последние годы стало трендом совершенствовать съемку при слабом освещении. Самыми успешными решениями прошлого года пользователи признали Pixel 3 от Google и смартфоны Huawei серии P. Сегодня Samsung решил вернуть себе лидирующие позиции и выставил против Huawei свою разработку: Galaxy S10 получит режим ночной съёмки для конкуренции с признанными флагманами.

Слухи о нововведении появились уже давно, и теперь они подтвердились. Обновление будет доступно уже в этом месяце.

Ранее, Samsung подвергли критике за отсутствие специального ночного режима, аналогичного разработкам Google и Huawei. Критика была более, чем обоснованной, так как Bright Nigh («яркая ночь»), которую предложил Samsung для съёмок ночью, не удовлетворяла требования пользователей: фото получались неудовлетворительного качества, а сам режим был автоматическим, то есть включался когда устройство сочтет это необходимым.

Вероятно, разработчики устранили это недоразумение и выделили Bright Night в специальный режим, только вряд ли это улучшит качество съёмки, хотя тестовые фото выглядят очень привлекательно.

Все желающие могут проверить наличие обновлений в приложении «Настройки» и установить его вручную, как только оно появится.