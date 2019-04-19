У Redmi Note 7 Pro появился противник: Realme выпустит конкурента Xiaomi за $215

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Новый смартфон будет представлен в 3 версиях, которые отличаются объемом энергозависимой и оперативной памяти.

В Интернет-сети стали распространяться характеристики нового гаджета. Стало известно, что в основе телефона лежит база однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 710, диагональ экрана будет размером 6,3 дюйма, разрешение — 2340х1080 пикселей. В комплект будет входить защитное стекло.

Компания Realme выпустит конкурента Xiaomi из серии в три смартфона, которые будут оснащены разным количеством оперативной памяти: 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ. Аккумулятор будет иметь емкость в 4045мА, мощность зарядного устройства будет составлять 10 Вт.

Камера для селфи будет иметь разрешение 25 Мп, основная — 16 Мп.

У Redmi Note 7 Pro появился противник, так как приобрести Realme 3 Pro можно будет за $215. Официальные продажи стартуют с 22 апреля.