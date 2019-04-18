Apple создает «умную бирку» для вещей

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С помощью iPhone и специального устройства можно будет найти потерянный элемент гардероба.

Как стало известно, специалисты из Куперитно работают над приложением GreenTorch, которое вберет в себя функционал двух известных сервисов – Find My iPhone и Find My Friends. Программа будет работать с миниатюрным устройством, похожим на бирку. Известно лишь кодовое название продукта – «B389».

На данный момент проходит тестирование нового приложения, которое сможет работать на мобильных платформах и ноутбуках. Портал 9to5Mac сообщает, что устройство будет представлять собой компактную бирку, которую можно будет прикрепить к любой вещи – смартфону или сумке. Это расширяет возможности нынешней программы Find My iPhone, которая позволяет находить лишь гаджеты американского бренда.

Продолжение... Приложение для поиска iPhone теперь найдёт даже Android Потерявшее привилегию приложение от Apple теперь поможет в поиске устройств на других платформах Ранее сообщалось, что программисты работают над новой программой Marzipan и неким загадочным устройством. Как оказалось, Apple создает «умную бирку» для любых вещей. По предварительным данным, устройство сможет подавать сигналы на смартфон или ноутбук даже вне зоны действия сетей Wi-Fi.

Эксперты предполагают, что премьера новинки состоится в рамках конференции разработчиков WWDC-2019, которая начнется уже 3 июля.