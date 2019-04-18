Apple создает «умную бирку» для вещей

С помощью iPhone и специального устройства можно будет найти потерянный элемент гардероба.
Как стало известно, специалисты из Куперитно работают над приложением GreenTorch, которое вберет в себя функционал двух известных сервисов – Find My iPhone и Find My Friends. Программа будет работать с миниатюрным устройством, похожим на бирку. Известно лишь кодовое название продукта – «B389».
На данный момент проходит тестирование нового приложения, которое сможет работать на мобильных платформах и ноутбуках. Портал 9to5Mac сообщает, что устройство будет представлять собой компактную бирку, которую можно будет прикрепить к любой вещи – смартфону или сумке. Это расширяет возможности нынешней программы Find My iPhone, которая позволяет находить лишь гаджеты американского бренда.
Ранее сообщалось, что программисты работают над новой программой Marzipan и неким загадочным устройством. Как оказалось, Apple создает «умную бирку» для любых вещей. По предварительным данным, устройство сможет подавать сигналы на смартфон или ноутбук даже вне зоны действия сетей Wi-Fi.
Эксперты предполагают, что премьера новинки состоится в рамках конференции разработчиков WWDC-2019, которая начнется уже 3 июля.