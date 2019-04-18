Эра цифровых вымогательств: Хакеры могут с лёгкостью взламывать устройства в «умных» домах

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Важные переговоры, пение в душе, звуки любовных утех и другая информация может попасть в руки злоумышленников. Помимо преступников за подобными устройствами также пристально следят сами разработчики такой техники.

Ещё до появления на рынке множества «умных» колонок корпорация Google попала в центр масштабного скандала из-за тотальной слежки за своими пользователями. Как выяснилось, смартфоны под управлением Android занимаются автоматическим сбором данных о своих владельцах, используя в том числе и микрофон для «шпионажа» за пользователями даже вне телефонных разговоров. Однако, компания даже не скрывала, что ведёт учёт информации о своих клиентах, что было прописано в довольно длинном пользовательском соглашении, которое никто никогда не читает. С изобретением разнообразных колонок и прочих аксессуаров в «умных» домах наступила настоящая эра цифровых вымогательств, ведь хакеры могут с лёгкостью взламывать все подобные устройства, используя полученные данные против их владельцев. Недавно исследователи Принстонского университета в США создали программу, которая позволяет перехватывать трафик, исходящий из «умных» гаджетов, получая данные о всех действиях электроники, оборудованной голосовыми ассистентами. Разработка американских специалистов может следить сразу за 50 различными устройствами, анализируя колоссальный объём данных.

Если работники обычного университета смогли создать подобную программу, можно с полной уверенностью утверждать, что профессиональные хакеры уже давно пользуются аналогичными системами взлома, осуществляя слежку для последующего шантажа. Злоумышленники могут подключиться к «умному» дому и прослушивать всё, о чём говорят его жители, поэтому покупка подобных гаджетов может сыграть злую шутку с их хозяевами. Кроме того, компании Amazon и Google, являющиеся лидерами по продажам «умных» колонок, и сами уже не раз попадали в центр масштабных разбирательств, ведь вместо пробуждения от ключевой фразы, их продукция круглосуточно отсылала корпорациям аудиофайлы, сохраняемые на удалённых серверах. Не стоит удивляться, если после приобретения Google Home или Amazon Echo на электронный ящик придёт письмо с требованием выкупа и угрозами раскрыть сокровенные секреты, которые могли знать лишь самые близкие люди.