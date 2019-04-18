Деньги на ветер: Эксперты назвали 5 причин, почему не стоит покупать гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold

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Ломающийся экран, неадаптированные приложения, завышенная цена станет неприятным сюрпризом для владельцев этого девайса. Аналогичное устройство от Xiaomi вскоре появится на рынке и будет стоить как минимум вдвое дешевле «поделки» южнокорейского бренда.

В то время, как большинство видеоблогеров продолжает снимать хвалебные обзоры на новый гнущийся смартфон от Samsung, эксперты, разобравшись во всех преимуществах и недостатках этого устройства, назвали целых 5 причин, почему не стоит покупать Galaxy Fold. Первым очевидным минусом девайса от южнокорейских разработчиков является его цена, ведь инновационный на первый взгляд смартфон получил ценник в 2 тысячи долларов, а за эти деньги можно приобрести сразу два флагмана Apple. Вторым, но не менее важным нюансом оказалось качество Galaxy Fold, ведь в ряде соцсетей десятки озадаченных пользователей, в руки которых попала новинка, стали оставлять негативные отзывы, рассказывая о разнообразных поломках экрана. У некоторых владельцев гнущегося смартфона дисплей вышел из строя через неделю активного использования, а отдельным «счастливчикам» повезло и того меньше, ведь экран на их девайсе сломался через пару дней после покупки.

Третьей объективной причиной, по мнению экспертов, является вес и толщина устройства, ведь по сути своей Galaxy Fold является лишь прототипом и демонстрацией того, на что способны технологии Samsung, так как доводить их до совершенства южнокорейским мастерам придётся ещё не один год. Четвёртой причиной не покупать новинку Samsung является малая программная поддержка девайса, ведь прежде, чем все разработчики приложений успеют адаптировать свои программы под новый принцип работы с раздвижным дисплеем, пройдёт ещё немало времени. Что касается последнего предостережения специалистов, оно связано со скорым выходом гнущегося смартфона Xiaomi Mi Fold. Китайский смартфон уже сейчас выглядит гораздо элегантнее, чем «поделка» Samsung, собранная на скорую руку, а его цена будет вдвое меньше, чем у Galaxy Fold, поэтому эксперты не видят особых причин выкидывать деньги на ветер и приобретать более громоздкое устройство с высоким уровнем брака.