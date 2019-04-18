Ремонту не подлежит: Складной смартфон Samsung ломается через пару дней

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Революционный смартфон Samsung за 2000 долларов не оправдал ожиданий: гибкий экран гаджета быстро портился во время работы.

Сгибаемый экран, главное достоинство самого дорогого смартфона Samsung, за пару дней приобретал залом на месте сгиба. Ремонту этот дефект не подлежит, нужно полностью заменять дисплейный модуль.

Некоторые пользователя нового гаджета отмечают, что экран не слушается команд, сам включается и выключается.

Американский журналист Дитер Бон рассказал, что его телефон имеет выпуклость на экране, из-за чего тот искажает изображение. Редактор издания Bloomberg сообщил, что блок обзора его смартфона сломался через два дня после снятия защитной пленки.

Представители Samsung заявили, что причиной поломки является снятие пользователями защиты экрана. Сейчас компания ограничила поставки до официального запуска розничной продажи, который начнется 26 апреля.