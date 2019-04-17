Опасность в Windows 10: ПК уязвимы из-за Internet Explorer

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Windows 10 – последняя версия самой популярной операционной системы в мире производимая компанией Microsoft. И только недавно поступили новости, об уязвимости которая была все это время.

Internet Explorer предустановленный браузер от Microsoft который устанавливается на все версии ее ОС с 1995 года.

По словам независимого исследователя информационной безопасности Джона Пейджа, браузер может позволить хакерам украсть ваши личные данные. Связана уязвимость с тем как Internet Explorer архивирует веб-страницы в формате MHT. Современные браузеры типа Google Chrome не работают с таким устаревшим форматом, но все еще поддерживают его. Использование данного формата по умолчанию открывает возможности для хакеров, которые могут послать зараженный файл по почте, при открытии которого по умолчанию будет использоваться Internet Explorer. В зависимости от вредоносности файла хакером может быть получен доступ к файловой системе и программной информации.

Использование метода возможно и на более ранних моделях Windows. Проведенные Пейджем эксперименты подтверждают это. Он обратился с этой проблемой в техподдержку Microsoft, где ему сообщили, что компания не выражает интереса разбираться с данной проблемой в ближайших обновлениях.

Для того чтобы избежать заражения рекомендуется проверять любые подозрительные файлы разрешения MHT на антивирусном ПО.