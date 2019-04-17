Приложение для поиска iPhone теперь найдёт даже Android

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Потерявшее привилегию приложение от Apple теперь поможет в поиске устройств на других платформах.

Как стало известно, Apple работает над новым сервисом, который объединит функционал Find My iPhone с приложением для поиска близких Find My Friends. Это позволит искать не только потерянные смартфоны на iOS, но и Andriod-устройства.

Портал 9to5Mac сообщает, что приложение будет работать на новом устройстве. Оно позволит найти потерянный гаджет, даже если тот отключен от сети. Кроме того, приложение сможет дистанционно перевести смартфон в «потерянный режим», в котором смартфон будет издавать звук. Отмечается, что новинка позволит с высокой вероятностью найти потерянные наушники AirPods.

Как известно, новый аппаратный продукт получил кодовое название «B939». Одноименный тег можно будет добавить в свой телефон под управлением Android, что позволит найти пропажу с помощью iPhone с новым приложением. Обновленный сервис Find My Phone сможет найти любой телефон.

Новинка может быть представлена в рамках конференции WWDC, которая пройдет в начале июня, но ряд аналитиков считают, что Marzipan выйдет одновременно с новым iPhone осенью.