В Samsung выпустили обновление для наушников Galaxy Buds

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Прошивка уже доступна для скачивания. Гарнитура получит голосовое управление и ряд улучшений сенсора.

Несколько месяцев назад маркетологи Samsung объявили об акции, согласно которой все покупатели Galaxy S10 бесплатно получат беспроводные наушники Galaxy Buds. Правда, уже через месяц запасы были исчерпаны – оставшимся покупателям предложили подарочные карты на $200.

Для тех, кто успел заполучить функциональный аксессуар, специалисты Samsung выпустили обновление для наушников Galaxy Buds. Новая прошивка добавляет функцию шумоподавления, которая активируется долгим касанием. Кроме того, сенсорная панель научилась распознавать двойное и тройное касание, что облегчило управление.

Главным новшеством стала поддержка голосового ассистента Bixby. С ним вы сможете узнать уровень заряда батареи, сменить настройки эквалайзера, или заблокировать сенсор гарнитуры. Что примечательно, полноценное управление встроенным плеером по-прежнему не поддерживается. Единственным минусом для отечественных покупателей станет локализация: Bixby пока поддерживает только корейский и английский язык.

В ряде стран обновление уже доступно для скачивания. Проверить обновления можно в приложении Galaxy Wearable. Некоторые пользователи сообщают, что штатный центр обновлений может запаздывать. В таком случае необходимые файлы можно скачать с официального сайта Samsung.