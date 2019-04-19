OFD.ru: сервисные решения оператора повышают эффективность бизнеса

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Чтобы повысить эффективность бизнеса, следует использовать решения одного из самых крупных в РФ операторов фискальных данных OFD.ru.



Экосистему таких решений для бесшовной интеграции сервисов OFD.ru с корпоративными системами заказчика оператор недавно презентовал IT-директорам и экспертам компаний ритейла на ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019».



Клиенты оператора имеют возможность применить в своей деятельности разработки оператора для различных категорий бизнеса: это могут быть как базовые услуги передачи фискальных данных в ФНС, так и система электронного документооборота ЭДО.ПОТОК, которая позволяет не только обмениваться с контрагентами электронными документами, но и выступает важной частью процесса развития и расширения системы маркировки товаров.



Для разработчиков создан облачный сервис – тестовая среда. Он предназначен для оценки возможностей и совместимости технологических систем OFD.ru с IT-системами заказчика. Посредством сервиса можно смоделировать и протестировать в виртуальной среде требуемые изменения IT-инфраструктуры и варианты использования ПО и оборудования в различных комбинациях. За счет специально разработанных API интеграция сервисов OFD.ru с внутренними системами заказчика проходит легко и бесшовно.



Среди популярных услуг и сервисов OFD.ru – разработанные оператором облачные сервисы Venda и Ferma, открывающие широкие возможности для интернет-магазинов и вендинга. Для тех, кто владеет рынками и торговыми центрами, создана услуга Renta. Она рассчитывает динамическую арендную плату на основе автоматизированного сбора данных о продажах торговых точек. Продукты Big Data позволяют организовать оперативное формирование подробных отчётов для финансовой и бизнес-аналитики.