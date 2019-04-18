iPad можно будет использовать в качестве дисплея для ноутбука

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В грядущем обновлении пользователи MacBook получат возможность переносить информацию на дисплей планшета.

Авторы портала 9to5mac сообщают о новых функциях, которые появятся в следующей версии операционной системы Apple для настольных компьютеров. Разработка под названием Sidecar позволит перенести изображение с ноутбука на планшет iPad, превратив его в дополнительный дисплей. Новый функционал появится в обновлении iOS 10.15, которое выйдет уже этой осенью.

Как сообщается, перенести можно будет не только весь рабочий стол, но и отдельные окна, что облегчит работу в режиме многозадачности. Стоит отметить, что подобные функции уже встречались в приложениях от сторонних разработчиков, но их возможности были ограничены самой операционной системой.

О реализации функции известно мало. Считается, что доступ к ней обеспечит кнопка «развернуть окно», которая позволит перенести рабочее пространство на внешний дисплей. Это позволит использовать iPad со стилусом Apple Pencil в качестве графического планшета. ППо мнению экспертов, Sidecar сможет работать на планшетах iPad любой генерации. Таким образом, планшет можно будет использовать в качестве второго дисплея для ноутбука.