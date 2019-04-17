Xbox One получит виртуальную мини-клавиатуру

Сегодня, 12:37

В апрельском обновлении консоль от Microsoft получит дополнительную клавиатуру и возможность программировать клавишу One Guide.

Параллельно с анонсом новой консоли Xbox One S, руководство IT-гиганта объявило о скором выходе обновления для Xbos One. Теперь в консоли будет две клавиатуры: помимо полноформатной виртуальной, игрок получит ещё и виртуальную мини-клавиатуру. Она будет содержать минимум символов, необходимый для конкретного текстового поля. По мнению специалистов Microsoft, это существенно облегчит ввод.

Также владельцам Xbox One облегчили процесс перезагрузки устройства, добавив соответствующий пункт в Power Center. Теперь перезапуск консоли можно будет совершить посредством геймпада. Таким же образом расширили функционал пульта Xbox One Media Remote – кнопку OneGuide можно перепрограммировать на запуск стороннего приложения.

Пакет обновлений уже доступен для скачивания в Xbox Live. Напомним, сегодня состоялась премьера новой консоли от Microsoft – Xbox One S. Ее отличает отсутствие дисковода и компактный корпус. Приставка получит жесткий диск на 1Тб с тремя предустановленными играми. В России новинка появится уже в начале мая по цене в 250 долларов.