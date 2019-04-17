«Не просто для мажоров»: Блогер порекомендовал складной Galaxy Fold за 180 000 «простым смертным»

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Популярный обзорщик в Youtube под названием Wylsacom неоправданно «захвалил» складной смартфон Samsung Galaxy Fold.

Блогер снял обзор на новый складной Galaxy Fold за 180 000 рублей, отметив, что он «не просто для мажоров» и порекомендовал его «простым смертным».

Примечательно то, что Wylsacom назвал телефон «тонким». Это вызывает некоторые противоречия, потому как основные претензии зарубежных журналистов, протестировавших складной смартфон были именно к толщине девайса. Она у него действительно немаленькая 17 мм – это практически 2 сантиметра. Назвать его тонким можно только, разве что, под влиянием пачки денег, которую ему могли заплатить за рекламу.

Сканер отпечатка пальца находится на торце смартфона. После разблокировки, блогер приступил к просмотру видео. Он отметил, что его очень впечатляет картинка, и во время просмотра видео складка на смартфоне не видна. Напомним, складка на экране Galaxy Fold является главным недочетом, которые подтвердили множество журналистов, обзорщиков, блогеров и статей в информационных агентствах.

Wylsacom очевидно опускал все недочеты смартфона, что очень подозрительно, потому как многие недочеты просто невозможно не заметить. К примеру, блогер рассказал, что фрагмент видео, который закрывает «боковая челка» смартфона в верхнем углу, совершенно не мешает просмотру и это вполне удобно. Напомним, что некоторые зарубежные блогеры, многие отзывы в интернете говорят об обратном.

Комментаторы отметили, что Wylsacom наигранно и неправдоподобно восхищался гаджетом, но, опустим это.

Блогер также показал насколько удобно пользоваться тремя приложениями одновременно. Можно смотреть трансляцию спорт-канала, при этом сёрфить в интернете и просматривать контент в соцсетях. Отметим, что на видео смартфон действительно работал быстро без торможения, что свидетельствует о высокой производительности смартфона, как и было заявлено разработчиками.