Защита веб-камеры и цифрового отпечатка: Avast выпустил самый безопасный браузер

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Обновлённый браузер Aspen лишит злоумышленников возможности взлома личных данных пользователя.

Компания Avast, занимающаяся созданием антивирусного программного обеспечения, представила свой обновлённый веб-браузер с повышенной защитой. Новая версия Avast Secure получила название Aspen. Браузер имеется в свободном доступе для 7, 8 и 10 версии Windows. Главными нововведениями в компании назвали систему защиты веб-камеры, защиту цифрового отпечатка и контроль взлома электронной почты.

Защита веб-камеры направлена на блокировку сайтов, пытающихся контролировать её без вашего разрешения. В браузере Avast пользователь может сам выбирать, каким сайтам дать доступ к веб-камере компьютера, а каким нет. Для удобства такой доступ может выдаваться на какой-то конкретный срок. Немаловажное значение имеет и защита цифрового отпечатка. Цифровой отпечаток представляет собой уникальную цепь факторов. Ваши любимые расширения, шрифты, часто посещаемые сайты, частые запросы в поисковике, часовой пояс, разрешение экрана и многие другие моменты, сумма которых составляет ваш уникальный портрет. То, что все ваши предпочтения совпадут с кем-то ещё – почти невозможно. Различные шпионские ПО могут копировать цифровые отпечатки, подстраиваясь потом под конкретного пользователя. Самый безопасный браузер Aspen не допустит этого. Также в нём есть функция, позволяющая проверить состояние вашего электронного ящика на предмет взлома. Представители компании Avast просят людей не забывать о том, что в интернете нужно бережно относиться к персональной информации.