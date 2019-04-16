Старый добрый смартфон: Apple создаёт iPhone с 4,8-дюймовым дисплеем

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Американская компания готовится выпустить iPhone XE для любителей компактных устройств.

В последние годы многие производители смартфонов проводят соревнования «у кого экран больше». Диагональ дисплея неумолимо растёт от модели к модели. Однако не все пользователи в мире предпочитают гаджеты, едва помещающиеся в карман. Американский IT-гигант Apple создаёт iPhone, дисплей которого будет иметь диагональ 4,8 дюйма. Представители компании пока не давали официального подтверждения, а данная информация была озвучена порталом PC Tablet.

На сайте сообщается, что новая модель iPhone XE с 4,8-дюймовым дисплеем может появиться в продаже в конце этого лета либо в начале осени. О новом устройстве для тех, кто любит старый добрый смартфон, пока не много известно. Кроме того, что вверху экрана будет выемка под фронтальную камеру, есть информация о задней алюминиевой панели. Это означает, что функцию беспроводной зарядки iPhone XE поддерживать не будет. Новый продукт Apple будет производиться в Индии. iPhone XE станет первым официальным продолжением модели SE, выпускающейся с 2016 по 2018 год.