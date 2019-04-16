Кредит на 50 лет - Телевизор Samsung за 6 млн рублей «доступен каждому россиянину» - виста

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Телик по цене квартиры в Москве со средним заработком по РФ – 36 тысяч рублей, должен быть «востребован» в России.

22 апреля в продажу поступят телевизоры южнокорейской компании Samsung QLED 8K с диагональю 98 дюймов по цене 5 999 999. Предзаказы уже доступны для россиян. Это первый в мире телевизор с технологией 8К. Также устройство оснащено искусственным интеллектом, которое позволяет самостоятельно улучшать качество изображения, освещение звук и т.д.

В интернете уже успели раскритиковать аспекты модели от Samsung. Во-первых, данный экземпляр немного шокирует своей ценой, учитывая, что это всего лишь телевизор – домашняя техника, однако стоит как квартира на окраине Москвы. На окраине, но все же – квартира. Неужели в России так много людей, которые смогут себе позволить «телик» по цене квартиры в Москве.

Для многих пользователей сети южнокорейский аппарат уже стал поводом для насмешек. В одной из статей, пользователь предположил, что телевизор для российского населения «может быть доступен каждому в кредит на 50 лет». Как, в России, собственно, и поступают, только в случае не с телевизорами, а с квартирами в ипотеку.

Россияне искренне не понимают, для кого собираются привезти в на продажу данные экземпляры?

Некоторые успели посчитать скольким больным детям и нуждающимся семьям можно помочь на стоимость телевизора для досуга. Ведь это даже не автомобиль с оправданной себестоимостью.

Также немного поражает тот факт, что технологию 8К создали, однако контента на него нет, если вы не находитесь в Японии. Информация о том, почему 8К в 2019 году является бесполезным приобретением, подробно рассказано в статье на geekplus.