Huawei идёт на рекорд, желая продать 250 млн смартфонов за год

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Компания вошла в тройку лидеров по итогам 2018 года, но собирается полностью подчинить нишу смартфонов и идёт на рекорд. По словам руководителя, каждый раз, когда в Китае продаются три смартфона, один из них - телефон Huawei.

Известно, что планы у компании грандиозные. После выпуска революционного P30 Pro она не намерена останавливаться. Huawei в прошлом году вошёл в тройку лидеров мирового рейтинга продаж смартфонов. Корпорация собирается увеличивать выручку не только за счёт выпуска новой продукции, собственной ОС, но и также с помощью выполнения плана продаж.

По словам вице-президента Huawei Чжу Пина, в прошедшем году поставки смартфонов компании превысили показатель в 200 млн единиц. Он отметил, что это достойный результат, однако, уже в 2019 году компания поставила новую цель, желая продать 250 млн смартфонов за год. Аналитики подчеркнули, что высокие стремления приводят к высоким результатам, поэтому от Huawei действительно стоит ждать хороших показателей.

Однако некоторые не уверены, что компания готова к такому рывку. Многие специалисты уже успели проанализировать недавно вышедший P30 Pro и заявили, что он слишком переоценён. Кроме того, эксперты отмечали, что Lenovo Z6 Pro снимает практически на уровне профессиональной камеры и гораздо лучше Huawei. Аналитики выражают опасения, что компания рано собралась выходить в мировые лидеры, поскольку ещё не имеет крепкой базы. Но многие настроены оптимистично и ждут неожиданных рекордов.